Tüm İspanya bu transferi konuşuyor! Real Madrid, Arda Güler'i renklerine bağladı

Uzun süredir Barcelona ile görüşen ve Katalan devine transferi an meselesi olan Arda Güler, son kararını Real Madrid'den yana kullandı. Genç futbolcunun bu kararı İspanya'da büyük ses getirirken, İspanyol basının önde gelen gazeteleri 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transferini ilk sayfadan gördü.

"20 MİLYON EURODAN YÜKSEK BİR RAKAMA TRANSFER OLACAK"

İspanya ve dünyanın önde gelen spor gazetesi Marca, Arda Güler transferini tam sayfa verdi. Marca, genç yıldızın eflatun-beyazlıları tercih etmesine ilişkin, " Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA, SEVILLA VE MILAN'I REDDETTİ"

AS ise Arda Güler'in Real Madrid'e transferini, "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor." diyerek duyurdu.

"PEREZ, BARCELONA'DAN ÇOK DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF SUNDU"

Sport'ta da Arda Güler'e tam sayfa ayrılırken, " Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor." denildi.

Gazetelerin manşetleri şöyle: