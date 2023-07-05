Tüm İspanya bu transferi konuşuyor! Real Madrid, Arda Güler'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Tüm İspanya bu transferi konuşuyor! Real Madrid, Arda Güler'i renklerine bağladı

05.07.2023 10:09

Barcelona'ya transfer olması beklenirken son anda Real Madrid'i seçen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da manşet oldu. İspanyol basını genç yıldızın, eflatun-beyazlılara transferine ilk sayfadan yer verdi.

Uzun süredir Barcelona ile görüşen ve Katalan devine transferi an meselesi olan Arda Güler, son kararını Real Madrid'den yana kullandı. Genç futbolcunun bu kararı İspanya'da büyük ses getirirken, İspanyol basının önde gelen gazeteleri 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transferini ilk sayfadan gördü.

"20 MİLYON EURODAN YÜKSEK BİR RAKAMA TRANSFER OLACAK"

İspanya ve dünyanın önde gelen spor gazetesi Marca, Arda Güler transferini tam sayfa verdi. Marca, genç yıldızın eflatun-beyazlıları tercih etmesine ilişkin, " Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA, SEVILLA VE MILAN'I REDDETTİ"

AS ise Arda Güler'in Real Madrid'e transferini, "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor." diyerek duyurdu.

"PEREZ, BARCELONA'DAN ÇOK DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF SUNDU"

Sport'ta da Arda Güler'e tam sayfa ayrılırken, " Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor." denildi.

Gazetelerin manşetleri şöyle:

İspanyol basını tam sayfa verdi! Tüm ülke, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini konuşuyor
İspanyol basını tam sayfa verdi! Tüm ülke, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini konuşuyor
İspanyol basını tam sayfa verdi! Tüm ülke, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini konuşuyor
YORUMLAR (1)
  • Gabriel Matta: Fenerbahçe ye daha faydası olmadı. Mülteci aklı, başka bir şey değil Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm İspanya bu transferi konuşuyor! Real Madrid, Arda Güler'i renklerine bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm İspanya bu transferi konuşuyor! Real Madrid, Arda Güler'i renklerine bağladı - Son Dakika
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