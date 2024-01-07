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Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta İspanya basınının övgüsünü aldı - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta İspanya basınının övgüsünü aldı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Arandina ile oynadığı Kral Kupası maçında sergilediği performansla İspanyol basınının dikkatini çekti. 18 yaşındaki futbolcu, oyun içindeki emin ve kaliteli performansıyla övgü aldı ve takımının en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta İspanya basınının övgüsünü aldı
07.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:35
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Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta sergilediği performansla İspanya basınının övgüsünü aldı.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler ilk görev aldığı maçta 11'de görev aldı. Müsabakada 59 dakikada oyunda kalan 18 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla göz doldurdu ve İspanyol basını tarafından da övgü aldı.

İspanyol basının Arda Güler ile yaptığı paylaşımlar şöyle:

Marca: "Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda en saf haliyle bir kalite."

AS: "Arda Güler saha içinde kendinden çok emindi. Gol atamadı ama Türk futbolcu onu daha çok görmek istememizi sağladı."

Mundo Deportivo: "Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu."

El Mundo: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki futbolcu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi."

Defensa Central: "Arda'nın takımla ilk maçına çıkması, tüm Madrid taraftarlarını çok mutlu etti."

Relevo: "Maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı."

Eldesmarque: "Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı."

Sport: "İlk yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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