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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, 'Devamı gelecek' mesajı verdi.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı
27.01.2024 - 22:56,
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi.

İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

LaLiga'nın 22. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.

Kaynak: AA
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