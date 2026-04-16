Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Arda Güler, Real Madrid'in En Hızlı Golünü Attı

16.04.2026 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler, Bayern Münih karşısında 35. saniyede gol atarak Real Madrid tarihine geçti.

Türk milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü atarak takım tarihine geçti.

Çeyrek finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasında Almanya'da oynanan maçta Güler, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu aldı ve yaklaşık 40 metrelik mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşla, maçın 35. saniyesinde topu ağlara gönderdi.

Bu gol aynı zamanda Bayern Münih'in turnuva tarihinde yediği en erken gol ve turnuvada bu sezonun en hızlı golü olarak da kayıtlara geçti.

Bu, Güler'in Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.

Ardından 29. dakikada da frikikten bir gol daha kaydetti.

Ancak Güler'in attığı goller, Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyamadı.

Bayern Münih, çeyrek final rövanşında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek, toplamda 5-4'lük skorla yarı finale çıkan taraf oldu.

Bayern Münih'e turu getiren goller 6. dakikada Aleksandar Pavlovic, 38. dakikada Harry Kane, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Michael Olise kaydetti.

İspanyol ekibinin maçtaki golleriniyse 1 ile 29. dakikada Arda Güler ve 42. dakikada Kylian Mbappe attı. Öte yandan Camavinga 86. dakikada ikinci sarıdan aldığı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Arda Güler de maçın ardından karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic'e gösterdiği tepki sonucu kırmızı kart gördü.

Gecenin bir diğer maçında Arsenal ile Sporting Lizbon 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Yarı finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile, Arsenal de Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 28-29 Nisan'da, rövanşları 5-6 Mayıs'ta oynanacak.

Turnuvanın final maçıysa 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak.

Kaynak: BBC

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 03:30:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'in En Hızlı Golünü Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.