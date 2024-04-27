Arda Güler, Real Madrid'in galibiyet golünü atan kahramanı oldu - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'in galibiyet golünü atan kahramanı oldu

Arda Güler, Real Madrid\'in galibiyet golünü atan kahramanı oldu

Real Madrid'in Real Sociedad karşısında aldığı galibiyette Arda Güler'in attığı gol büyük önem taşıdı. İspanyol gazeteleri, Arda'nın performansını övgüyle karşıladı ve gelecek sezon takımda kalması gerektiğini vurguladı. Arda Güler'in golü, Real Madrid'in şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığını gösterdi.

27.04.2024 15:15
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Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanyol gazetelerinde manşetlere taşındı.

Marca gazetesi, Arda Güler ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin birbirlerini tebrik ettiği fotoğrafı manşetine koyarak, "Şampiyonluk şarkısı çok daha yakın. Ancelotti'nin takımda yaptığı rotasyon fark edilmedi ve San Sebastian'a galibiyet geldi. Arda'nın bir golü Ancelotti için onu gelecek sezon takımda tutmaya yetti." diye yazdı.

Real Madrid'de iki yıldız verdiği beş futbolcudan birini Arda olarak seçen Marca, iç sayfasında "Arda, eflatun-beyazlıları şampiyonluğa hazırlıyor. Türk futbolcunun golü gelecek hafta matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşma yolunu açtı." görüşünü öne çıkardı.

Gazetenin önemli köşe yazarlarından Roberto Gomez de "Arda Güler üst düzey bir maç çıkardı. Real Madrid'in geleceğinde kilit bir futbolcu olacak. Muhteşem." yorumunda bulundu.

As gazetesi de geçen hafta El Clasico maçında Barcelona'ya karşı alınan galibiyetin ardından sahada takım arkadaşlarıyla sevinmediği için polemik konusu yapılan Arda ile ilgili hafta içindeki çıkan haberlere atıfta bulunarak, Arda ve Nacho'nun gol sevinci fotoğrafını "Kutlamalara hoş geldin" ifadesiyle manşetine taşıdı.

As gazetesinin baş köşe yazarı Tomas Roncero, San Sebastian Film Festivali'nde en iyi filme verilen ödüle atıfta bulunarak, "Altın İstiridye Güler'e" başlığı altında bir yazı kaleme aldı.

Roncero, "Arda, Carvajal'ın muhteşem yan asistinden sonra kendisine gelen ilk topu gol yaptı. Gençliğine rağmen etkileyici bir cesaret ve olgunluğa sahip. Hayatımın Türkü!" diye yazdı.

El Mundo gazetesi de "Güler için terapi" ifadesini başlığına çıkararak, "Bayer Münih maçını düşünerek yedeklerle çıkan Madrid'de Türk futbolcu ilk 11'de yer aldı ve galibiyeti belirleyen isim oldu. Arda'nın bazı hareketleri, hem futbol hem de kültürel anlamda bize Mesut Özil'i hatırlatıyor. Tahmin edilemez ama başarılı." yorumunda bulundu.

Türk futbolcunun ilk 11'de oynamaya layık olduğunu sahada gösterdiğini vurgulayan El Mundo, "Arda özelliğindeki futbolcular her zaman Madrid'de hayatta kalmıyor. 19 yaşında Madrid'e gelip yerini henüz bulamayan Arda'nın neler yapabileceğini göreceğiz." yorumunu yaptı.

El Pais gazetesi de "Güler'in bir dokunuşu yeterli" başlığını kullandı.

Haberde, "Arda Güler'e izini bırakması için çok az süre yetti. Real Madrid'e de matematiksel olarak şampiyonluğa çok daha yaklaşmak için Arda Güler yeterli oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Sociedad maçı öncesinde Türk futbolcunun sezon boyunca tüm maçlarda 100 dakika süre aldığı, ligde sadece 36 dakika oynadığını hatırlatan El Pais, Arda'nın bu kadar az süreler almasına rağmen "izini bırakmayı başardığını" kaydetti.

Diğer yandan dünkü karşılaşmanın ardından basına açıklama yapan Real Madridli futbolcu Fran Garcia, "Tüm dünya biliyor ki Arda farklı bir futbolcu. Onun için memnunum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'in galibiyet golünü atan kahramanı oldu - Son Dakika

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