Real Madrid'e müjde! Arda Güler, sakatlıktan hızlı bir şekilde iyileşerek sahalara dönecek - Son Dakika

Real Madrid'e müjde! Arda Güler, sakatlıktan hızlı bir şekilde iyileşerek sahalara dönecek

Son Güncelleme: 21.08.2023 22:48

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyatın ardından kulüp doktorlarından iyi haber aldı. Genç oyuncu, beklenenden daha hızlı bir iyileşme süreci geçirerek, tahmin edilen süreden daha önce takımla çalışmalara başlayacak duruma geldi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyatın ardından kulüp doktorlarından iyi haber geldi.

SAHALARA ERKEN DÖNECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç yetenek, yaklaşık 1.5 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak genç oyuncu, beklenenden daha hızlı bir iyileşme süreci geçirerek, tahmin edilen süreden daha önce takımla çalışmalara başlayacak duruma geldi.

"BOĞA GİBİ"

Haberde, bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

İşte sahalara döneceği tarih! Arda Güler'den Real Madrid'e müjde

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Son Dakika Spor Real Madrid'e müjde! Arda Güler, sakatlıktan hızlı bir şekilde iyileşerek sahalara dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'e müjde! Arda Güler, sakatlıktan hızlı bir şekilde iyileşerek sahalara dönecek - Son Dakika
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