Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu - Son Dakika
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Spor

Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

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Real Madrid'in Sevilla'ya karşı 2-0'lık galibiyeti sonrası stattan çıkan Arda Güler'in yanlış yere girdiği ve son anda uyarıldığı görüldü. Arda'nın kameraya yansıyan görüntüsü ile İspanya'da haber oldu.

19.05.2025 10:51
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La Liga'da Sevilla'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı ve 77 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi. Maçın ardından stattan çıkarken yaşanan bir an ise İspanya'da manşetlere taşındı.

ARDA'NIN GÖRÜNTÜSÜ HABER OLDU

İspanyol basınından El Desmarque, Arda Güler'in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'dan ayrılırken kameralara yansıyan görüntüsünü gündeme taşıdı. Haberde, Dani Ceballos'un Sevilla'da kaldığı için farklı bir çıkışı kullandığı, Arda Güler'in ise onu takip ederek yanlış yöne saptığı belirtildi.

Real Madrid takım otobüsünün olduğu bölgeden uzaklaşmak üzere olan genç yıldız, bir süre imza dağıttıktan sonra görevlilerin uyarısıyla doğru çıkışa yönlendirildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Real Madrid, Arda Güler, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zakir1453:
    yapacağınız haberi dikiş yapayım 16 1 Yanıtla
  • aragorn:
    ARDA TURANIN SAÇMA SAPAN HABERLERİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR, ARDA TÜRK EVLADIDIR VE EN İYİ FUTBOLCULAR ARASINDADIR BUNU UNUTMAYINIZ. 10 4 Yanıtla
  • Serkay:
    adam çıkışı bulamiyor milyonları kazanıyor 2 5 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Aman ne haber, arda güler yanlış adım attı haber hadii 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu - Son Dakika
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