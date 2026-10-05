Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı

İspanya LaLiga'da yapılan son piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcunun değeri yeniden belirlendi. Güncellemenin dikkat çeken isimlerinden biri Real Madrid forması giyen Arda Güler oldu.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in 90 milyon euro olan piyasa değeri 10 milyon euroluk artışla 100 milyon euroya çıktı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

21 yaşındaki milli yıldız, yeni değeriyle önemli bir rekora da imza attı. Arda Güler, Transfermarkt tarihinde 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.

EN BÜYÜK ARTIŞ DIOMANDE'DEN

LaLiga'daki güncellemede en büyük değer artışı ise Real Madrid'in yaz transfer döneminde RB Leipzig'den 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yan Diomande'de gerçekleşti. Diomande'nin piyasa değeri 30 milyon euro artarak 120 milyon euroya yükseldi.

7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'in düzenli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, sezonun ilk 7 maçında 4 gole doğrudan katkı sağladı.

REAL MADRID İLE ANLAŞMAYA VARDI

Arda Güler'in performansının ardından Real Madrid'in milli futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid ile Arda Güler, sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İspanyol devinin yeni sözleşmeyi resmi olarak açıklaması bekleniyor. Arda Güler'in yeni sözleşmeyle birlikte yıllık ücretinde de belirgin bir artış yaşanacak.

REAL MADRID'DE 119 MAÇA ÇIKTI

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 119 karşılaşmada görev aldı. 6 bin 241 dakika sahada kalan Arda Güler, 19 gol atarken 28 asist yaptı. Milli futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.