Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu\'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, 1-0 kazanılan Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Atılan gol pozisyonunu devre arasında konuştuklarını açıklayan Arda Güker, , "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Arda Güler, ''Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR POZİSYONUN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk." sözlerini sarf etti.