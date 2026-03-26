Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, Romanya karşılaşmasını 1-0 kazanmanın sevincini yaşadı. Maçta gol pozisyonunu devre arasında planladıklarını belirten Arda Güler, ''Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk'' dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, 1-0 kazanılan Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Atılan gol pozisyonunu devre arasında konuştuklarını açıklayan Arda Güker, , "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Arda Güler, ''Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR POZİSYONUN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Gol olunca öyle oluyor zaten, önce neden demediniz hikaye anlatma boşuna. 3 17 Yanıtla
    Kür Şad Kür Şad:
    Boş boş yorum yapacağına pasın ve golün güzelliğinin hatırına sus. 1 0
  • 12345678 12345678:
    yaw zar zor bir gol attık. dış li bir takım bizi harcar. 2 4 Yanıtla
  • 334759 334759:
    TAMAMEN PLANLI 6 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Hehe bizde biliyorduk ama size itibar olmuyor fazla :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:21:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.