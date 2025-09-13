Arda Güler ve Mbappe, Real Madrid\'i Taşıdı

Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler ve Fransız yıldız Kylian Mbappe, La Liga'da Real Sociedad ile oynanan maçta da takımlarını sırtlamaya devam etti.

İspaya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Teknik Direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte takımın değişmezlerinden olan Arda Güler, bugün de 11'de başladı. Eflatun-beyazlılar müsabakanın 12. dakikasında 1-0 öne geçti. Savunmanın geriye pasında topa hareketlen Mbappe, hızla rakip ceza sahasına ilerlerken ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi. 32. dakikada kontraya çıkan ev sahibinde Oyarzabal, Dean Huijsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Manzano, son adam olduğu gerekçesiyle Huijsen'e kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye Arda Güler çıktı. Mbappe'nin sol çaprazda rakibinden sıyrılarak kale önüne pasını kontrol eden Arda, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. İlk yarısı 2-0 tamamlanan maçın 56. dakikasında Sociedad, Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda baskısını artıran Sociedad, beraberlik golünü bulamazken Real Madrid sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Xabi Alonso'nun, La Liga'da oynadığı 4. maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti.

Milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada yerini David Alaba'ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2. golüne ulaştı.

Real Madrid, bir sonraki maç 16 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek. - İSTANBUL