Arda Güler ve Mbappe, Real Madrid'i Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler ve Mbappe, Real Madrid'i Taşıdı

Arda Güler ve Mbappe, Real Madrid\'i Taşıdı
13.09.2025 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, Arda Güler ve Mbappe'nin golleriyle Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Xabi Alonso zafer serisi.

Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler ve Fransız yıldız Kylian Mbappe, La Liga'da Real Sociedad ile oynanan maçta da takımlarını sırtlamaya devam etti.

İspaya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Teknik Direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte takımın değişmezlerinden olan Arda Güler, bugün de 11'de başladı. Eflatun-beyazlılar müsabakanın 12. dakikasında 1-0 öne geçti. Savunmanın geriye pasında topa hareketlen Mbappe, hızla rakip ceza sahasına ilerlerken ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi. 32. dakikada kontraya çıkan ev sahibinde Oyarzabal, Dean Huijsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Manzano, son adam olduğu gerekçesiyle Huijsen'e kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye Arda Güler çıktı. Mbappe'nin sol çaprazda rakibinden sıyrılarak kale önüne pasını kontrol eden Arda, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. İlk yarısı 2-0 tamamlanan maçın 56. dakikasında Sociedad, Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda baskısını artıran Sociedad, beraberlik golünü bulamazken Real Madrid sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Xabi Alonso'nun, La Liga'da oynadığı 4. maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti.

Milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada yerini David Alaba'ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2. golüne ulaştı.

Real Madrid, bir sonraki maç 16 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Real Sociedad, Kylian Mbappe, Milli Takım, Real Madrid, Arda Güler, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler ve Mbappe, Real Madrid'i Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:58:16. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler ve Mbappe, Real Madrid'i Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.