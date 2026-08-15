Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol - Son Dakika
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Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, antrenmanda attığı golle dikkat çekti. Milli futbolcunun sert şutla topu tam 90'a gönderdiği anlar ve şutun hızı büyük ilgi gördü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takım antrenmanında dikkat çeken bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu kalenin tam 90 olarak tabir edilen köşesine gönderdi.

ŞUTUN HIZI DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta topun ulaştığı hız da dikkat çeken detaylardan biri oldu. Milli yıldızın antrenmanda kaydettiği golün görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Abi halen devammı reklama ... 4 2 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan Ali İhsan Eynihan:
    Dünya kupasında nerdeydi. 3 2 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    bırakın bu dallamayı habeer yapmayı dunya kupasında gorduk 2 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Önemli olan bunları er meydanı dediğimiz dişli rakiplerin olduğu maçlarda yapması gerisi hikaye ! 0 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Tıfıl Messi ama bizim çocuk. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol - Son Dakika
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