Arda Güler'e karşı çaresiz kaldı! Neuer'den ilk yorum
16.04.2026 10:00
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, milli futbolcudan yediği gollerle ilgili açıklamada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, sahasında Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İki maç sonunda 6-4’lük üstünlük sağlayan Alman ekibi turu geçerken, Arda Güler performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI

Real Madrid formasıyla sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, biri frikikten olmak üzere attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, ortaya koyduğu performansla maçın en çok konuşulan ismi oldu.

NEUER’DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Arda Güler’in gollerine ilişkin açıklamalarda bulundu. DAZN’a konuşan deneyimli kaleci, ilk golde yaptığı hataya dikkat çekerek, “Topu Stani’ye göndermek istedim ama kötü bir vuruş yaptım. Bu tamamen benim hatamdı” ifadelerini kullandı.

“ONU ÖZEL KILAN ŞEY BU”

Arda Güler’in yeteneğine de vurgu yapan Neuer, “Topa çok hızlı hakim oldu. Frikikte de bunu gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel yapan da bu” dedi.

Manuel Neuer, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
