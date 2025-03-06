Arda Küçükkaya Türkiye İkincisi Oldu

Spor

Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak'ı başarıyla temsil eden Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Küçükkaya, Türkiye ikincisi oldu.

Küçükkaya, elde ettiği derecenin ardından Okul Müdürü Ayhan Eliçora ve öğretmeniyle birlikte Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan'ı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, genç sporcuyu ve antrenör öğretmenini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK