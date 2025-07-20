Arda Meriç'ten Gümüş Madalya

Milli pentatlet Arda Meriç, Güney Afrika'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Arda Meriç, Johannesburg kentindeki şampiyonada ikincilik elde etti.
Milli sporcu Muhammed Emir Kurtulan ise 7. sırada yarışmayı tamamladı.
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