Arda'nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak

09.01.2026 08:32
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale çıktı. Maçın son bölümünde Arda Güler oyuna girerken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Vinicius Jr'a söylediği iddia edilen sözler ortalığı karıştırdı. İddialara göre Simeone, tribünleri işaret ederek Vinicius'a, ''Dinle, seni ıslıklıyorlar'' dedi. Simeone'nin ayrıca, ''Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma'' ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Maça ise skorun yanı sıra Diego Simeone ile Vinicius Jr arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Arda Güler'in oyuna girdiği dakikalarda tansiyon bir anda yükseldi.

REAL MADRID DERBİYİ KAZANDI, FİNALE YÜKSELDİ

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazanarak finale çıktı.

Eflatun-beyazlıların gollerini 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo kaydetti. Atletico Madrid'in tek golü ise 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla Real Madrid, finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, ORTALIK KARIŞTI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil oldu. Ancak değişiklik sırasında saha kenarında yaşanan bir diyalog, derbinin tansiyonunu bir anda artırdı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, oyundan çıkan Vinicius'a yönelik sözleri ve hareketleri gerginliğe yol açtı.

"FLORENTINO SENİ KOVACAK" İDDİASI

İddialara göre Simeone, tribünleri işaret ederek Vinicius'a, "Dinle, seni ıslıklıyorlar" dedi. Simeone'nin ayrıca, "Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bu sözlerle sinirlendiği belirtilen Vinicius'un Simeone'nin üzerine yürüdüğü, tarafların araya girilmesiyle olayın büyümeden engellendiği aktarıldı.

XABI ALONSO'DAN SERT TEPKİ

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananların ardından Simeone'ye tepki gösterdi. Alonso, "Simeone'nin Vini'ye söylediklerini duydum ve hoşuma gitmedi. Böyle konuşamazsın, bazı şeyler sınırları aşıyor" ifadelerini kullandı.

SIMEONE: SAHADA OLAN SAHADA KALIR

Karşılaşma sonrası konuyla ilgili soruları yanıtlayan Diego Simeone ise tartışmayı büyütmek istemedi. Arjantinli teknik adam, "Vini'ye söyleyecek bir şeyim yok. Sahada olan sahada kalır. Real Madrid'in tüm oyuncularına büyük saygı duyuyorum" dedi.

Atletico Madrid, Vinicius Junior, Diego Simeone, Real Madrid, Süper Kupa, Arda Güler, İspanya, Sözler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Uçak Tahsin Uçak:
    sizin yapacağınız haberin mk ardayla ne alakası var 10 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Yani olayın ardayla ne alakası var. yani bir olayı anlatmak sizce niye zor ya anlamadınız yada kelime dağarcığınız eksik. Bi arda haberi yapalım diye anlam kargaşası oluşmuş. 2 0 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    Bende başlığı görünce arda florentino ya. bir tane geçirdi zannettim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
