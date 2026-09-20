Arda Okan'ın golüyle Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı - Son Dakika
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Arda Okan'ın golüyle Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçında ev sahibi, ilk 45 dakikayı 1-0 önde bitirdi. 3. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle öne geçen Göztepe, devreye üstün girdi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Osman Gökhan Bilir, Mert Bulut

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Akonnor, Rhaldney, Matos, Henrique, Janderson, Juan

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Tayyip Talha Sanuç, Sagnan, Taylan Antalyalı, Taha Şahin, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe

Gol: Dk. 3 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Arda Okan Kurtulan, Dk.18 Matos (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan, sağ kanattan defans oyuncularını çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Akonnor'a aktardı. Akonnor'un altıpas önünden şutunda, direkten dönen topu önünde bulan Arda Okan, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

9. dakikada Mithat Pala'nın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarptıktan sonra direkten kornere çıktı.

17. dakikada Bokele orta sahadan getirdiği topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Janderson'un ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği meşin yuvarlakla altıpas üzerinde buluşan Bokele, topu direğin üstünden dışarı attı.

42. dakikada Göztepe atağında Janderson sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu Henrique'ye aktardı. Henrique'nin pasında altıpas üzerinde hareketlenen Rhaldney'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Fofana topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Arda Okan'ın golüyle Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı - Son Dakika
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