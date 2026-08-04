Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler - Son Dakika
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Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler

Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sezonun ilk maçında Kudrivka karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takım savunmasında birçok hata yaptıklarını belirten Arda Turan, ''Bu hatalar bize göre değil. İleride çok sıkıntı yaşarız. Eksik yönlerimizi geliştirmemiz lazım'' dedi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk resmi maçında Kudrivka’yı 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek lige görkemli bir başlangıç yaptı. Farklı galibiyete rağmen teknik direktör Arda Turan'ın maç sonundaki uyarıları dikkat çekti.

''BU HATALAR BİZE GÖRE DEĞİL''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk teknik adam, alınan farklı skordan ziyade sahadaki aksaklıklara dikkat çekti. Takım savunmasında ciddi hatalar yapıldığını vurgulayan Arda Turan, "Bu hatalar bize göre değil. İleride çok sıkıntı yaşarız. Eksik yönlerimizi bir an önce geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIK DÖNEMİNDEYİZ"

Sözlerine devam eden Arda Turan, "Şu anda hazırlık aşamasındayız. Evet, galibiyet etkileyici ancak çalışmamız gereken zayıf noktalar da var.'' sözlerini sarf etti. 

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Son Dakika Spor Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    iki maçta 0 çeen 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler - Son Dakika
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