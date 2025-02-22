Arda Turan: Beşiktaş Bizden Daha İyi Oynadı

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçta siyah-beyazlıların daha iyi bir oyun sergileyerek kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Turan, "Daha iyi bir oyun izlettirmek isterdik. Ama bugün mümkün olmadı. Beşiktaş bizden daha iyi, daha üstün oynadı. Maçı bizden daha çok istediler. O yüzden Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Bazen futbolda bu var. Blok savunmasını ikinci bölgede beklerken daha çok temas edebilmek ve topu kazanabilmek için Mario ve Rashica'nın kenardan ortalarına çok temassız kaldık. Çok dikkat ettiğimiz şey geçiş savunmasıydı. İkinci golü geçişten yedik, gol atacakken gol yedik. Oyunun hiçbir anından memnun değilim. Kazanabilir ya da kaybedebiliriz daha dikkatli hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından biriyle oynuyoruz. Daha dikkatli ve hazır olmamız lazımdı. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bizim için zor zamanlar, kolay değil. Hedefimize yaklaştık. Birinci hedefimiz ligde kalıp gelecekle ilgili plan yapmak. Bugün üzüldüğüm şey inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da var kaybetmek de var. Bugün Beşiktaş'la bu pozisyon için oynamak bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz"

Kadrodaki oyuncu sayısının sakatlıklar ve giden oyunculardan dolayı kısıtlı olduğunu aktaran Arda Turan, "Oturup ağlayacak değiliz. Bahanelerin arkasına sığınacak değiliz. Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Bu kulüpte çok mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Biz de yardımcı oluyoruz. Gelecek için daha sağlam adınlar atabilmek için hedefimiz ilk senede kalıcı olmak. Tabii ki daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik. Bu krizleri de yönetmek teknik direktörlük için önemli bir fırsat. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor" diye konuştu.

" Emre Mor, Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri"

Emre Mor'un performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Turan, "Emre'de ihtiyacımız olan şey sadece kahraman olması gerekmiyor. Kendi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın, oyunu doğru oynasın. Emre Mor çok özel bir oyuncu. Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Hala da önünde çok önemli bir zaman var. İyi bir Emre Mor uzun seneler oynayabilir. Biz elimizden geldiği kadar her oyuncumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Futbol oyuncu odaklı bir oyun" dedi.

"Bizim hedefimiz önce ligde kalmak"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Arda Turan, "Bizim hedefimiz önce ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra gelecek için oyuncu araştırması, planlama bizim için daha iyi olacaktır. Stat konusu bir çok şey var. Seneye Avrupa'ya gidersek belki bizim için bir hayır vardır. Biz tabii ki gitmek istiyoruz ama bazen adımları sağlam atmak gelecek için daha doğru olabilir. Eyüpspor'un sürdürülebilirliği için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL