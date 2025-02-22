Arda Turan: Beşiktaş Daha İyi Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Turan: Beşiktaş Daha İyi Oynadı

Eyüpspor Teknik Direktörü Turan, Beşiktaş'a mağlup olduklarını kabul ederek ligde kalma hedefini vurguladı.

22.02.2025 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Arda Turan: "Beşiktaş bizden daha iyi, daha üstün oynadı"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan:

"Bizim hedefimiz önce ligde kalmak"

" Emre Mor, Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri"

"Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçta siyah-beyazlıların daha iyi bir oyun sergileyerek kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Turan, "Daha iyi bir oyun izlettirmek isterdik. Ama bugün mümkün olmadı. Beşiktaş bizden daha iyi, daha üstün oynadı. Maçı bizden daha çok istediler. O yüzden Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Bazen futbolda bu var. Blok savunmasını ikinci bölgede beklerken daha çok temas edebilmek ve topu kazanabilmek için Mario ve Rashica'nın kenardan ortalarına çok temassız kaldık. Çok dikkat ettiğimiz şey geçiş savunmasıydı. İkinci golü geçişten yedik, gol atacakken gol yedik. Oyunun hiçbir anından memnun değilim. Kazanabilir ya da kaybedebiliriz daha dikkatli hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından biriyle oynuyoruz. Daha dikkatli ve hazır olmamız lazımdı. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bizim için zor zamanlar, kolay değil. Hedefimize yaklaştık. Birinci hedefimiz ligde kalıp gelecekle ilgili plan yapmak. Bugün üzüldüğüm şey inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da var kaybetmek de var. Bugün Beşiktaş'la bu pozisyon için oynamak bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz"

Kadrodaki oyuncu sayısının sakatlıklar ve giden oyunculardan dolayı kısıtlı olduğunu aktaran Arda Turan, "Oturup ağlayacak değiliz. Bahanelerin arkasına sığınacak değiliz. Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Bu kulüpte çok mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Biz de yardımcı oluyoruz. Gelecek için daha sağlam adınlar atabilmek için hedefimiz ilk senede kalıcı olmak. Tabii ki daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik. Bu krizleri de yönetmek teknik direktörlük için önemli bir fırsat. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor" diye konuştu.

"Emre Mor, Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri"

Emre Mor'un performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Turan, "Emre'de ihtiyacımız olan şey sadece kahraman olması gerekmiyor. Kendi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın, oyunu doğru oynasın. Emre Mor çok özel bir oyuncu. Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Hala da önünde çok önemli bir zaman var. İyi bir Emre Mor uzun seneler oynayabilir. Biz elimizden geldiği kadar her oyuncumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Futbol oyuncu odaklı bir oyun" dedi.

"Bizim hedefimiz önce ligde kalmak"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Arda Turan, "Bizim hedefimiz önce ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra gelecek için oyuncu araştırması, planlama bizim için daha iyi olacaktır. Stat konusu bir çok şey var. Seneye Avrupa'ya gidersek belki bizim için bir hayır vardır. Biz tabii ki gitmek istiyoruz ama bazen adımları sağlam atmak gelecek için daha doğru olabilir. Eyüpspor'un sürdürülebilirliği için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Arda Turan, Politika, Emre Mor, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: Beşiktaş Daha İyi Oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 06:22:11. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Turan: Beşiktaş Daha İyi Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.