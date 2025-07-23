Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, zorlu maçla ilgili HT Spor'a açıklamalar yaptı.
Beşiktaş stadına geleceği için mutlu olduğunu söyleyen Arda Turan, " Futbol, güzel hikayeler barındırır. Benim için de yarın güzel bir hikaye olacak çünkü Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak, bir Türk olarak, bu kadar güzel bir stadyuma bu şekilde gelmek benim için mutluluk verici." dedi.
Beşiktaş'ın zorlu bir rakip olduğunun altını çizen Arda Turan, "Beşiktaş; taraftarıyla, stadıyla, hocasıyla, futbolcularıyla çok özel bir camia. Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Bu gücü, onlarla rekabet edebilmek için bize bir motivasyon aracı. Oyuncularla bunu konuştuk. Anları doğru oynamalıyız. Beşiktaş, mutlu olmadığı sezonda bile; Fenerbahçe, Galatasaray, Athletic Bilbao'yu bu stadyumda yendi. O yüzden çok dikkatli olmalı ve anları doğru oynamalıyız. Takımımın enerjisi ve potansiyeline inanıyorum. Oyunu oynamaktan geri durmayacağız. Anlara hazır olacağız. Yarın bizi heyecanlı bir maç bekliyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler - Son Dakika
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