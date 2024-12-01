Arda Turan'dan Galatasaray Açıklamaları

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turan, ilk olarak güzel karşılandıklarını ifade ederek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray taraftarına teşekkür etti. Ardından mücadeleyi değerlendiren 37 yaşındaki teknik adam, "İyi bir mücadele oldu. Bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak kolay değil. Elimizden geldiği kadar oyunu tutmaya çalıştık. Galatasaray'ın birebir baskısını biliyorduk. Ona çözüm üretmeye çalıştık. Savunma arkasında birebir bırakıp onların boyunu uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk ama bazı yeteneklerin önüne geçmek kolay değil. İlk yarı boyunca zaman zaman karşılamalarda sıkıntı yaşadık ama oyundan da memnundum. Sonrasında az pas yaptık ama anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. 1 puan aldık. 42 puana kadar mücadele etmek istiyoruz. Amacımız ligde kalmak" şeklinde konuştu.

"Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz"

Formanın hakkını sonuna kadar vermek için çaba harcadıklarını belirten Arda Turan, "Bu kulüpten aldığımız eğitime göre giydiğimiz formanın hakkını sonuna kadar vermek zorundayız. Biz de bunun için çalıştık. Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben hayatımda olmayan yükleri taşımaya alışığım. Allah, buradan başımızın dik çıkmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Rakip teknik direktör olarak Galatasaray deplasmanına çıktığı için duygu dolu anlar yaşadığını söyleyen Turan, "Bir lider olarak oyuna konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Oyunla ilgili çözümler üretmeye çalıştım. Kolay değil. Burada büyüdüm. Burası bizim evimiz. Bu mücadeleyi göstermek de bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bu ligde bazen bizi savunma ayakta tutacak"

Ligde zaman zaman savunma yapmanın kendilerini ayakta tutacağını söyleyen genç teknik adam, "Takımın boyunu kısaltmaya çalıştık. Sonradan Ziyech ve Basthuayi oyuna girdi. Bu oyunculara mesafe verirseniz, daha çok geriye koşarsınız. Benim oyuncularım yaşlı. Bu ligde bazen bizi savunma ayakta tutacak. Geçen sene topa sahip olmak önemliydi" şeklinde konuştu.

" Metehan Baltacı'da Bülent Korkmaz'ı görüyorum"

Geçen sene Eyüpspor forması giyen Metehan Baltacı'yı değerlendiren Turan, "Metehan Baltacı'yı Galatasaray yetiştirdi. Biz de ona daha fazla oynama şansı verdik. Onda olan özellikleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Okan Buruk'un da emeğiyle muhteşem bir hale geldi. Geleceğin milli takım stoperini görüyorum. Onda Bülent Korkmaz'ı da görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı"

Hakem performansını nasıl bulduğu üzerine gelen soruyu da yanıtlayan Arda Turan, "Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Gelişmek istiyorsak faul standardı gelişmeli" sözlerini kaydetti.

İlk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Turan, "Ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Sonra kadromuzda iyileştirmeler yapacağız. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorsanız en iyi halinizde olmalısınız"

Takımdaki oyuncuların Galatasaray karşısında sergilediği bireysel performanslara dair de konuşan 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Böyle büyük maçlar oynarken, bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorsanız, en iyi halinizde olmalısınız. Buradan Tottenham ve Manchester United puan alamadı. Dorukhan, aylarca diz sakatlığı ile uğraştı. Tayfur, Beşiktaş maçından sonra psikolojik yıpranma yaşadı ve ona rağmen iyi oynadı" açıklamasında bulundu.

"Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem"

Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Rakip sürekli yerde yattı" açıklamasına dair de düşüncelerini aktaran Turan, "Okan Buruk ile gurur duyuyoruz. Galatasaray camiasının en büyük hocalarından biri. Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL