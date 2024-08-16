Arda Turan'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu - Son Dakika
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Spor

Arda Turan'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu

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Arda Turan, "Arda Turan Yüzleşme" adlı belgeselde yaptığı hataları ve yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Şarkıcı Berkay işe yaşadığı bar kavgası ve ardından hastaneye silahla gittiği olayla ilgili samimi itiraflarda bulunan Arda, "Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru" dedi.

16.08.2024 11:54  Güncelleme: 12:59
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Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgesel yayına girdi. "Arda Turan Yüzleşme" adıyla yayınlanan belgeselde Arda Turan'ın yaptığı hataları hakkındaki düşüncelerini anlattığı bölüm kısa sürede gündem oldu.

YAŞADIĞI PİŞMANLIKLARI ANLATTI

16 Ağustos 2024 Cuma günü itibariyle Amazon Prime Video'da izleyicilerin karşısına çıkan belgeselde, yaşadığı başarılarının yanında yaşadığı pişmanlıkları anlatan Arda Turan'ın kendisine ait özeleştiri yaptığı anlar ise çok konuşuldu. Söz konusu belgeselde Turan'ın yaptığı hataları hakkındaki düşüncelerini anlattığı bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"SEN MAFYA BABASI MISIN?"

Şarkıcı Berkay işe yaşadığı bar kavgası ve ardından hastaneye silahla gittiği olayla ilgili samimi itiraflarda bulunan Arda Turan, "Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru" ifadelerini kullandı.

Arda Turan\'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: arda güzel adamdır aslında harbi adamdır kalitelidir sinirlerine hakim olamadığı için antipatik görünüyor insanlara bir yanlış on doğruyu götürüyor ben kendisinin yerinde olsaydım laligada yardımcı antrenörlükten başlardım türkiyede eleştiri bitmez kardeşim herkez birbirinin ayağına kaydırmaya uğraşıyor burada maalesef 16 10 Yanıtla
  • Mustafa Komurcu: İyi futbolcuydun ama para seni çabuk şımarttı 17 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Arda Turan'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf: En yanlış olduğum konu - Son Dakika
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