Arda Turan: Eyüpspor ile gurur duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Turan: Eyüpspor ile gurur duyuyorum

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Turan, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve Eyüpsultan'ın şampiyonluğu hak ettiğini belirtti. Ayrıca, gelecekte Süper Lig'e renk katacaklarını ve gençleri futbola çekmeye çalışan bir kulüp olduklarını vurguladı.

07.04.2024 20:01  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Turan, Eyüp Stadı'nda Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri Altay maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Altay'ın ligden düştüğünü hatırlatarak başlayan Arda Turan, "Altay ile oynadık. Onlar da ligden düştüler. Onlara tüm saygımızı göstermeye çalıştık. Altay camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah layık oldukları yere dönerler." dedi.

İlk teknik adamlık deneyiminde şampiyonluk yaşayan Turan, "İlk günden son ana kadar oyunu güzelleştirmek için her şeyi yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi oynadılar. Kötü oynadıklarında da oyunu güzelleştirmeye çalıştılar, mücadele ettiler. Geldiğimiz noktada onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok." diye konuştu.

Eyüpsultan ilçesinin şampiyonluğu hak ettiğini aktaran genç teknik adam, "Eyüpsultan, bazı iller kadar büyük. O yüzden bu şampiyonluğu çok hak ettiler. İnşallah stadımıza da kavuştuğumuzda herkese örnek olan, gençleri yetiştiren, kadın ve çocukların maçlarına gelebildiği bir takım olmak istiyoruz. Bugün bu hayalimizin ilk adımlarını attık. Sayın Başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'a teşekkür ediyorum. Onlar bize bu imkanları sağlamasaydı asla başaramazdık. En büyük teşekkür de oyuncularıma." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, ligin bitimine 5 hafta kaldığını vurgulayarak, "Kalan haftalarda en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En dürüst ve iyi halimizle sahaya çıkacağız. Tabii ki bir şeyler deneyeceğiz, kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama en iyi halimizle sahada olmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Oyuncularının sistemine inandığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Oyuncularım kullandığımız sisteme inandı. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üstünde çok oyuncumuz vardı. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Her gün bana sabır gösterdiler. Onlar benim için futbolcudan önce insan. Aile ortamını sağlayınca bu başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede başka türlü davranıp, çalışmalıyız. Anları daha doğru oynamalıyız. Oraları da oynayabilecek, güzelleştirebilecek cesaretimiz var. Bugün bunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'e de renk katacağımıza inanıyorum. Bize inansınlar, önyargı ile bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştirmeye, tesisleşmeye, gençleri ve kadınları futbola çekmeye çalışan bir kulübüz."

Arda Turan, futbolculuğun ardından teknik adam olarak şampiyonluk yaşamanın enteresan bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Arda Turan, Eyüpsultan, Eyüpspor, Trendyol, Eyüp, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: Eyüpspor ile gurur duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig'e renk katacağız
    19:44 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig'e renk katacağız

    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.

  • Konu: Süper Kupa! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
    19:34 Konu: Süper Kupa! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor...

  • Düzcespor, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti
    19:29 Düzcespor, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti

    TFF 2. Lig'in 34. haftasında Düzcespor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Düzcespor'un gollerini Kaan Yüksel, Şahin Şafakoğlu ve Emirhan Yılmaz attı. Maçta toplamda 9 sarı kart çıktı.


19:34 Konu: Süper Kupa Ali Koç açıklamalarda bulunuyor Konu: Süper Kupa! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
19:12 Sahaya çıkacaklar mı Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı belli oldu Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
17:51 Diyarbakır’da bir şahıs yolun ortasında tuvaletini yaptı Diyarbakır'da bir şahıs yolun ortasında tuvaletini yaptı
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 20:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Turan: Eyüpspor ile gurur duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement