Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. 38 yaşındaki teknik adam, Ukrayna ekibi ile iki yıllık anlaşma sağladı.
Eyüpspor'u çalıştırdığı iki sezonda daInstagram profilinde ''Sadece Galatasaray'' ibaresini muhafaza eden Arda Turan, uzun yıllardır profilinde bulunan bu ibareyi Ukrayna ekibine transferinin ardından kaldırdı.
Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başardı. Süper Lig'de bu sezon Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 53 puanla ligin bitimine 1 hafta kala 6. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi - Son Dakika
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