Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi - Son Dakika
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Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray\'la ilgili o ibareyi sildi
27.05.2025 23:22
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Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'in başına getirilen Arda Turan, Instagram profilinde uzun yıllardır bulunan ''Sadece Galatasaray'' ibaresini kaldırdı.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. 38 yaşındaki teknik adam, Ukrayna ekibi ile iki yıllık anlaşma sağladı.

'SADECE GALATASARAY' İBARESİNİ KALDIRDI

Eyüpspor'u çalıştırdığı iki sezonda daInstagram profilinde ''Sadece Galatasaray'' ibaresini muhafaza eden Arda Turan, uzun yıllardır profilinde bulunan bu ibareyi Ukrayna ekibine transferinin ardından kaldırdı.

SEZON PERFORMANSI

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başardı. Süper Lig'de bu sezon Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 53 puanla ligin bitimine 1 hafta kala 6. sırada yer aldı.

Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • abdullah aktürk :
    demekki eyüp takim değildi. biraz karakter meselesi 0 0 Yanıtla
  • Elvan4493:
    yolun açık olsun kaptan, biz seni tanıyoruz. teknik olarak silmen lazım kimse boşuna konuşmasın 0 0 Yanıtla
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