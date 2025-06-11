Arda Turan gözünü Süper Lig\'in yıldız kalecisine dikti

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'n Trabzonspor forması giyen milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgilendiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk de milli file bekçisi ile ilgileniyor. Arda Turan'ı teknik direktörlük görevine getiren Ukrayna temsilcisinin, Uğurcan için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Fransa'dan da Monaco, ciddi bir şekilde 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR MONACO'NUN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Monaco, milli file bekçisi için Trabzonspor'a ilk olarak 9 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmuş ancak bu teklif bordo-mavili takım tarafından reddedilmişti. Fransız ekibi, Uğurcan için teklifini 12 milyon euro olarak güncelleyip yeniden Trabzonspor'un kapısını çalacak.