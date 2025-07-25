Arda Turan\'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları ve 4-2 galip geldikleri maçın ardından verdiği röportajda, bir kez daha Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla göz göze gelmekten kaçındı.

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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, geçtiğimiz hafta kulüp kanalında Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'ya verdiği röportajla gündem olmuştu. UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşması sonrası muhabir Savina'nın sorularını yanıtlayan Turan'ın röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Turan'ın 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile göz teması kurmadan demeç vermesi, kısa süre içerisinde çokça paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Turan'ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğana bağlayarak, "Aslıhan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Yaşananların ardından Turan, dün akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından muhabir Savina'ya bir kez daha röportaj verdi. Turan'ın yine güzel muhabirle göz göze gelmekten kaçındı.