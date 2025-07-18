Arda Turan\'ın Ukraynalı muhabirle yaptığı röportaj olay oldu

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya'nın Ilves takımıyla deplasmanda golsüz berabere kaldı. İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar, toplam skorla tur atladı ve Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi oldu.

RÖPORTAJI OLAY OLDU

Müsabakanın ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Ancak röportaj sırasında sergilediği tavır, maçtan çok sosyal medyada konuşulan konu haline geldi. 38 yaşındaki teknik adam, 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçındı. Turan'ın bu mesafeli davranışı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ASLIHAN DOĞAN'DAN ÇEKİNDİ" İDDİASI

Turan'ın bu tutumu hakkında sosyal medya kullanıcıları "Aslıhan Doğan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" gibi yorumlar yaptı. Hatırlanacağı üzere, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan arasında geçmiş yıllarda "ihanet" iddiaları nedeniyle bazı gerginlikler yaşanmıştı. Ancak son dönemde ikilinin evliliğinde daha dengeli bir süreç başladığı biliniyor.