Süper Lig ekibi Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan için dikkat sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'in Sportif Direktörü Darijo Srna, Arda Turan için İstanbul'a geldi. Haberde,Srna'nın İstanbul'da Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Genç teknik adam ile Shakhtar Donetsk idarecilerinin 4 Mayıs'ta Londra'da da bir araya geldiği, taraflar arasında görüşme gerçekleştiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti.
Arda Turan, bu sezon Eyüpspor'un başında 37 maça çıkarken 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da görüştüler - Son Dakika
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