Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, maçın orta hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Arda Turan, hakemin bu kararının ardından adeta çıldırdı. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin üzerine yürüyen genç teknik adam, uzun süre boyunca itirazlarına devam etti. Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.
Arda Turan'ın ekibi turu geçmesi halinde Samsunspor ile eşleşecek. Bu kırmızı kartla birlikte Arda Turan, Samsunspor maçında saha kenarında olamayacak.
