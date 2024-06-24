Arda Turan: Milli takım kadrosu yıkılmamalı, üstüne koyarak devam edilmeli - Son Dakika
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Arda Turan: Milli takım kadrosu yıkılmamalı, üstüne koyarak devam edilmeli

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takım kadrosunun yıkılmayıp, üstüne koyarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Turan, milli takımın olumsuz ve olumlu yönlerini değerlendirerek, takımın birlik ve beraberlik içinde yoluna devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, eski milli futbolcuların eleştiri yaparken daha kibar olmaları gerektiğini belirtti.

24.06.2024 16:21
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ne olursa olsun, bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyarak devam edilmesi gerektiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezinde çevrim içi yöntemle basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Takım'da olumsuz ve olumlu tarafı da gördüğünü ifade eden Turan, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002'yi de, 2008'i de geçeriz" diye konuştu.

"Bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz"

A Milli Futbol Takımı'nın çok özel oyunculara sahip olduğunu söyleyen Arda Turan, "Montella'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hakan'ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok"

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu çok zaman sonra destek için aradığını aktaran Turan, "Onu çok severim. Çok özel bir oyuncu. Öteki tarafı seçenlere de saygım oldu. Hakan gibi oyuncular çok büyük örnektir. Hakan ülkemizi seçti. Yaptığı bütün şeyler muhteşem. Hakan her milli maçta beraber olmak istiyor. Avrupa'nın en iyi orta saha oyunculardan biri. Orada olması bile gelecek için, oradaki çocuklar için çok büyük örnek. Hakan'a kardeş gibi bakıyoruz. Çok büyük liderlik gösteriyor. Dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini gösterir. Hakan'ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok. Yıldıray abiden başlıyor, bu oyuncuların gurbetçi gençler için yaptıkları çok önemli. Üzülmesini anlıyorum. Türk Milli Takım kaptanlarının kaderinde bu var galiba. Çok iyi devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Arda Turan, eski milli futbolcuların eleştiri yaparak daha kibar olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

" Arda Güler, o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri"

Milli takımda büyük bir kriz olduğunu düşünmediğini söyleyen Turan, "Arda Güler ile bazen Instagram'dan konuşuyoruz. Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid'de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçta zemin ağırdı. Dışardan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda'nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var. Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya'yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda'ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Her futbolcunun maça hazır olmasının gerektiğini vurgulayan Arda Turan, "2008'de yarı final kadromuzu hatırlayın. Montella'nın iyi sınavlar verdiğini düşünüyorum. Portekiz maçının ilk yarısını beğenmiştim. Hepimiz anlara hazır olmalıyız. Bu takım, bu kültürü yapabilir" dedi.

"Montella, Arda'nın üstüne titriyor, hepimiz gibi"

Antrenmanda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasındaki görüntünün sorulması üzerine Turan, "Montella'nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz, Çekya maçı var, çok önemli. düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın'. Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda'nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" şeklinde konuştu. - HANNOVER

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Turan: Milli takım kadrosu yıkılmamalı, üstüne koyarak devam edilmeli - Son Dakika

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