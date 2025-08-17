Arda Turan sürprize bu kez izin vermedi

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, geride kalan hafta son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalmasının ardından bu kez sürprize izin vermedi.

SHAKHTAR NET SKORLA KAZANDI

Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'ye konuk oldu. Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 2-0'lık skorla kazandı. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri, 45+1'de Yukhym Konoplia, 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.

PUANINI 7 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Ev sahibi Veres Rivne, 0 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek. Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.