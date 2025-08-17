Arda Turan sürprize bu kez izin vermedi

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, geride kalan hafta son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalmasının ardından bu kez sürprize izin vermedi.
Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'ye konuk oldu. Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 2-0'lık skorla kazandı. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri, 45+1'de Yukhym Konoplia, 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Ev sahibi Veres Rivne, 0 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek. Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.
