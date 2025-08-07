Ardan Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'i Panathinaikos ile yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Panathinaikos ile Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.Olympiako Stadio Spyros Louis Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmada her iki takımında etkisiz oyunu öne çıkarken, Shakhtar Donetsk deplasmanda aldığı bu skorla rövanş öncesi avantajı elde etti.

RÖVANŞ 14 AĞUSTOS'TA

Shakhtar Donetsk'in ev sahipliğinde oynanacak rövanş karşılaşması Ukrayna ekibinin sahasında 14 Ağustos'ta oynanacak ve mücadele saat 21:00'de başlayacak.