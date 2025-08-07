UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Panathinaikos ile Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.Olympiako Stadio Spyros Louis Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada her iki takımında etkisiz oyunu öne çıkarken, Shakhtar Donetsk deplasmanda aldığı bu skorla rövanş öncesi avantajı elde etti.
Shakhtar Donetsk'in ev sahipliğinde oynanacak rövanş karşılaşması Ukrayna ekibinin sahasında 14 Ağustos'ta oynanacak ve mücadele saat 21:00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?