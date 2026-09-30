Arelya Karasoy Koçaş, Fenerbahçe Medicana'nın her kulvarda kupa hedeflediğini söyledi - Son Dakika
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Arelya Karasoy Koçaş, Fenerbahçe Medicana'nın her kulvarda kupa hedeflediğini söyledi

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Arelya Karasoy Koçaş, Fenerbahçe Medicana\'nın her kulvarda kupa hedeflediğini söyledi
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Arelya Karasoy Koçaş ve Kübra Akman, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını ve hedeflerini anlattı. Arelya her kulvarda kupa kazanmayı hedeflediklerini, Kübra ise bütün kulvarlarda şampiyonluğa aday olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın pasörü Arelya Karasoy Koçaş, 2026-2027 sezonuna iyi hazırlandıklarını ve güzel bir sezon geçireceklerini umduğunu söyledi.

Arelya ile sarı-lacivertli voleybolculardan Kübra Akman, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yazın ülke adına çok güzel geçtiğini dile getiren Arelya, "Hepimiz çok mutluyuz. Bol bol altın kazandık. Çok verimliydi. Sizleri de görmeyi çok özlemişiz. Bu sezon için çok motiveyiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli oyuncu, her sezon olduğu gibi hedeflerinin her kulvarda kupa kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe oynadığı her turnuvada kupayı hedefliyor. Bu sene de hedeflerimiz farklı değil. Takıma bazı oyuncular yeni katıldı. Bazılarımız da bir süredir zaten buradaydı. Çok güzel bir hava olduğunu söyleyebilirim. Teknik ekip geri geldi. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Kaliteli ve keyifli voleybol oynuyoruz. Umarım güzel bir sezon bizi bekliyor olur." ifadelerini kullandı.

Arelya, Fenerbahçe Medicana'da yeniden göreve gelen başantrenör Stefano Lavarini'nin takımla iletişiminin çok kuvvetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Lavarini, iletişimi çok güçlü bir antrenör. Çok rahat iletişim kuruyoruz. Ben buraya ilk geldiğimde o yoktu ama gelişime yardımcı olmuştu. Sonrasında maalesef çalışamadık ama şimdi bir aradayız. Onunla çalışacağım için çok mutluyum. Takıma da çok iyi oyuncular katıldı. Kaliteli bir takım olduk. Bu kadar iyi oyuncunun takımda yer alması antrenmanların kalitesini artırıyor. Karakter olarak da çok uyumluyuz. Bunun için mutluyum."

Yeni sezonda sarı-lacivertli taraftarların desteğini beklediğini aktaran 29 yaşındaki pasör, "Biz taraftarımız sayesinde var oluyoruz. Fenerbahçe'yi taraftarsız, taraftarlarımızı da Fenerbahçesiz düşünemiyorum. Eminim gittiğimiz her salonu dolduracaklar ve onlarla beraber oynayacağız. Onlarla birlikte çok daha güçlüyüz. Kavuşmak için çok heyecanlıyım." dedi.

Kübra Akman: "Bütün kulvarlarda şampiyonluğa adayız"

Fenerbahçe Medicana'nın yeni transferlerinden Kübra Akman, sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşamak istediğini belirtti.

Deneyimli orta oyuncu, 2026-2027 sezonuna başlamak için heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyük bir ailenin parçası olduğum için onur duyuyorum. Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Umarım bütün hedeflerimizi gerçekleştirebildiğimiz bir yıl olur. Heyecanla bekliyoruz. Takıma yeni gelmeme rağmen herkese çok güveniyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün kulvarlarda şampiyonluğa adayız. Hazırlıklarımız da çok iyi başladı. Güzel antrenman yapıyoruz. Sezon başı olduğu için her günümüz ağır geçiyor. Umarım maçlarda da performansımızı gösterebiliriz."

Kübra, "Fenerbahçe taraftarına iletmek istediğin mesaj var mı?" sorusuna ise "Taraftarları görmek için çok heyecanlıyım. Onlarla ilk defa buluşacağım. Bizi desteklemekten vazgeçmesinler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şekinde yanıt verdi.

Kaynak: AA
Kübra AkmanFenerbahçeSporSon Dakika

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