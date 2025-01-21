Argıncıkspor, Döğerspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Argıncıkspor, Döğerspor'u 4-0 Yendi

Argıncıkspor, Döğerspor\'u 4-0 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme'de Argıncıkspor, Döğerspor'u ikinci yarıda bulduğu 4 golle mağlup etti.

21.01.2025 09:53
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada, Argıncıkspor ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibi Döğerspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Samet Yurt, Alihan Çirkin

Argıncıkspor: Kemal Çelik, H. Mert Cingöz, Oktay Koçak, Sedat Burak Altay, Yavuz Selim Kılıçaslan, Can Ölçer, Turgut Yetük, Yunus Emre Mert (Görkem dk. 87), Harun Akhan (Eren Çelebi dk. 87), Hakan Albayrak (Ali Emre Yüksel dk. 90), Berat Aydemir

Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke Akkuş, Kasım Alıcı, Batuhan Duran (Melikşah Aslan dk. 80), Mehmet Kurtuluş, Mehmet Tahir Kalem, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Mücahit Baykaldı (Fatih Emre Taş dk. 66), Samet Kaan Karaca, Burak Aslan (Harun Çetin dk. 58)

Goller: Berat Aydemir (dk. 68), Harun Akhan (dk. 81), Yunus Emre Mert (dk. 89), Eren Çelebi (dk. 90+2) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Argıncıkspor, Döğerspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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