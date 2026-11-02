Argıncıkspor, Kocasinan Ülküspor'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Argıncıkspor, Kocasinan Ülküspor'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı

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Argıncıkspor, Kocasinan Ülküspor\'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta mücadelesinde Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'u 2-0 yendi. Muhsin Gürhan ile Abdullah Budak'ın kaydettiği gollerle Kocasinan Ülküspor ikinci galibiyetine ulaşırken, Argıncıkspor ilk yenilgisini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor, ligin 2. haftasında Argıncıkspor'u 2-0 mağlup etti. Argıncıkspor ilk mağlubiyetini alırken, Kocasinan Ülküspor ise ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Aykut Cem Bulut, Harun Soyeşik

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Menduh Çökük (Muhammed Aksan dk. 55), Süleyman Çetiner (Gökdeniz Albostan dk. 46), Alper Arda Karakoç (Şahin Topuz dk. 74), Yusuf Aslan (Sezai Küçük dk. 74), Eren Çem Çelebi, Tahir Can Çeçen

Kocasinan Ülküspor: M. Enes Yıldız, Enes Kaya, Erdem Demir (Muhsin Gürhan dk. 9), Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü, Yunus Emre Akkaya (Muhammed Talha Yıldırım dk. 46), Memduh Elbistan (Muhammed Sefa Uludağlar dk. 86), Yusuf Göktaş (Emirhan Özkul dk. 46), Hanifi Can Söğüt, Kadir Aygül, Bayram Çiçek

Goller: Muhsin Gürhan (dk. 44), Abdullah Budak (dk. 73) (Kocasinan Ülküspor)

Kaynak: İHA
KocasinanKayseriSporSon Dakika

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