Arguvan Belediyespor 3. Lige yükseldi - Son Dakika

Mersin'de oynanan Türkiye 3. Ligine Yükselme Play-Off maçları sonrasında Arguvan Belediyespor mutlu sona ulaştı.

Mersin Arena Stadı'nda oynanan maçlarda 4 puana erişen Arguvan Belediyespor ile Gaziantep Ankasspor seri penaltı atışları yaptı. Malatya ekibinde Mehmet Ballı, Güven Gürsoy, Engin Yıldız, Eray Baba ve Sertaç Eren kullandıkları penaltı atışını gole çevirdi. Gaziantep ekibinde Oğuzhan Barkın, Muhammet Can Öztürk, Samet Katanalp ve Savaş Doğan topu filelere gönderirken Abdullah Halman ise penaltı atışını gole çeviremedi. Bu sonuçla Arguvan Belediyespor, rakibini 5-4 mağlup ederek Türkiye 3. Lig vizesi aldı.

Mersin Arena stadında Türkiye 3.Ligine yükselme başarısı gösteren Malatya Arguvan Belediyespor antrenör ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ