Artvin\'de Fair-Play kazandı: 14. Grassroots futbol şenliği tamamlandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen 14. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nde yaklaşık 200 öğrenci sahaya çıkarken, fair-play ruhunu yansıtan sporcular mavi kartla ödüllendirildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, çocuklara sporun etik değerlerini aşılamak ve futbol sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "14. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği" renkli görüntülerle sona erdi.

Arhavi Kaymakamlığı koordinesinde, Arhavi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Arhavi İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış programına 6-10 yaş grubundan yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi katıldı.

Şenliğin 14'üncü sezonunun 6'ncı etabında kız ve erkek öğrencilerden oluşan karma takımlar sahaya çıktı. Müsabakalar boyunca centilmenlik ve fair-play anlayışına uygun davranış sergileyen sporcular, hakemler tarafından gösterilen "Mavi Kart" ile ödüllendirildi. Tribünleri dolduran aileler de çocuklarının heyecanına ortak olarak etkinliğe destek verdi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, ilçenin spor, sanat ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiğini belirterek, organizasyonun yalnızca bir futbol etkinliği olmadığını söyledi. Çimşir, "Bu şenlik sayesinde çocuklarımız paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve fair-play ruhunu öğreniyor. Pandemi nedeniyle verilen zorunlu ara dışında etkinliğimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ise Arhavi'de sporun gerçek ruhunun yaşatıldığını ifade ederek "Burada kazanmaktan çok yarışmanın güzelliği ön plana çıkıyor. Futbolda görmek istediğimiz saygı ve centilmenlik Arhavi'de hayat buluyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde kolay kolay rastlanamayacak bir spor şöleni yaşanıyor. Bu organizasyonun tüm ülkeye örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Spor yazarı Melih Gümüşbıçak da yıllardır şenliğe katıldığını belirterek organizasyonun çocukların sporla iç içe büyümesine önemli katkı sunduğunu söyledi. Gümüşbıçak, "Belki yıllar sonra burada top oynayan çocuklardan bazılarını Dünya Kupası'nda izleyeceğiz. Böyle bir hayal kuruyorum ve gerçekleşmesini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer ise projenin ilk gününden bu yana içinde yer aldığını belirterek, sporun bireylerin karakter gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı. Şenlikte uygulanan "Mavi Kart" sisteminin dünya çapında örnek gösterilebilecek bir proje olduğunu ifade eden Biçer, bu uygulamanın Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine yayılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Çocukların sahada dostluk ve centilmenlik içinde mücadele ettiği şenlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. - ARTVİN