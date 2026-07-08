Arif Şimşir Çorum FK\'ya Transfer Oldu

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu, altyapısında yetişen kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig temsilcisi ARCA Çorum FK'ya transfer olmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Altınordu formasıyla 7 penaltı vuruşu kurtararak dikkat çeken 21 yaşındaki file bekçisi, Çorum ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetiştikten sonra A takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Arif Şimşir, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu. Arif'e Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arif Şimşir" denildi.