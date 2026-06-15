Arif Şimşir Çorum FK'ya Transfer Oluyor - Son Dakika
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Arif Şimşir Çorum FK'ya Transfer Oluyor

Arif Şimşir Çorum FK\'ya Transfer Oluyor
15.06.2026 12:34
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Altınordu'nun genç kalecisi Arif Şimşir, Çorum FK ile anlaşmaya vardı. Transfer resmileşiyor.

Altınordu'nun 21 yaşındaki kalecisi Arif Şimşir'in, Çorum FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kulüpler arasında bonservis görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından genç file bekçisinin transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yaz transfer döneminde Süper Lig'e ilk oyuncu satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen ve bu sezon özellikle penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken Arif Şimşir, kalesine gelen 8 penaltının 7'sini kurtararak önemli bir performans ortaya koydu. Genç kaleci, bu performansıyla Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın radarına girdi.

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Çorum FK, Altınordu ile resmi temaslarını başlattı. Taraflar arasında süren bonservis görüşmelerinde önemli mesafe kat edilirken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Arif Şimşir'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Altınordu'nun bu transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği, ayrıca sonraki satıştan pay talep ettiği ifade edildi. Görüşmelerdeki son pürüzlerin giderilmesinin ardından 21 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda Çorum FK forması giymesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, Ekonomi, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arif Şimşir Çorum FK'ya Transfer Oluyor - Son Dakika

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