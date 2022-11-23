Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Japonya'dan! Şampiyonluk favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada darmadağın ettiler - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Japonya'dan! Şampiyonluk favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada darmadağın ettiler

23.11.2022 18:09

Dünya Kupası'ndan sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i devirmesinin ardından bir sürpriz de Japonya'dan geldi yaptı. Japonlar, geriye düştükleri maçta Almanya'yı 75 ve 83'te buldukları goller 2-1 yenerek dünyayı şaşkına çeviren bir sonuca imza attılar.

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybettiği 2-1'lik maçın ardından bir sürpriz de Japonya'dan geldi. E Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Almanya, ilk maçında Japonya'ya kaybetti.

Dünya Kupası'nda neler oluyor! Turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada dağıttılar

ALMANYA İLK YARIDA GÜLDÜ

İlk yarıda üstün oynayan Almanya, İlkay Gündoğan'ın 33'te attığı penaltı golüyle öne geçti. Almanya farkı artıracak pozisyonları cömertçe harcadı.

Dünya Kupası'nda neler oluyor! Turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada dağıttılar

GERİ DÖNÜŞ

60'dan sonra oyuna ortak olan Japonya, 75'te Doan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Japonya bu dakikadan sonra tehlikeler yarattı. 83'te Asano topu iğne deliğinden geçirerek Japonya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda Almanya sonucu değiştiremedi ve maçı Japonya kazandı.

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Almanya, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Japonya'dan! Şampiyonluk favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada darmadağın ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Japonya'dan! Şampiyonluk favorilerinden Almanya'yı 8 dakikada darmadağın ettiler - Son Dakika
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