Arjantin Futbol Federasyonu, Scaloni'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasında, 2018'den bu yana takımı çalıştıran Arjantinli teknik adam Scaloni ile 4 yıllık yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.