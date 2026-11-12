Arjantin Futbol Federasyonu, Scaloni'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı - Son Dakika
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Arjantin Futbol Federasyonu, Scaloni'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

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Arjantin Futbol Federasyonu, 2018'den bu yana takımı çalıştıran teknik direktör Lionel Scaloni ile 2030'a kadar geçerli 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasında, 2018'den bu yana takımı çalıştıran Arjantinli teknik adam Scaloni ile 4 yıllık yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriArjantinFutbolSporSon Dakika

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