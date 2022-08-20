Carlos ve Patricio Mac Allister'den antrenörlere seminer - Son Dakika
Üye Girişi

Carlos ve Patricio Mac Allister'den antrenörlere seminer

20.08.2022 09:57
Carlos ve Patricio Mac Allister'den antrenörlere seminer

Arjantin'in Club Deportivo Mac Allister Kulübü Başkanı Carlos Mac Allister ve kardeşi Antrenör Patricio Mac Allister, FT Antalyaspor'un bünyesinde bulunan antrenörler ve Antalya'da amatör kulüplerde görev yapan antrenörlere seminer verdi.

Arjantin'in Club Deportivo Mac Allister Kulübü Başkanı Carlos Mac Allister ve kardeşi Antrenör Patricio Mac Allister, FT Antalyaspor'un bünyesinde bulunan antrenörler ve Antalya'da amatör kulüplerde görev yapan antrenörlere seminer verdi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen semineri Antalyaspor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı Koordinatörü Erdem Erdal yönetti. Seminere Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük de konuşmacı olarak katıldı.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Teknik Direktör Alfons Groenendijk'in de takip ettiği seminer, Arjantin'in efsanesi Diego Maradona'yı anan bir videonun gösterimi ile başladı. Daha sonra Carlos Mac Allister'in futbol yaşamı ve Club Deportivo Mac Allister'ın kuruluşunu anlatan bir videonun izlediği seminerde, Carlos ve Patricio Mac Allister oluşturdukları sistemi, genç futbolcuların gelişimi ve profesyonelliğe giden yolda yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Projeler heyecanlandırdı"

Antrenörlerin merak ettikleri soruları da yanıtlayan Carlos ve Patricio Mac Allister, Antalyaspor'un tesislerini, stadyumunu, çalışma ortamını ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı'nın projelerini görünce heyecanlandıklarını anlatarak, iki kulüp arasında futbolcu ve antrenör değişimi yapıp gençlerin gelişimine katkı koyacaklarını ifade ettiler. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi Trabzonspor Antalya'ya gitti Trabzonspor Antalya'ya gitti
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Arjantin, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlos ve Patricio Mac Allister'den antrenörlere seminer - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 09:57:26. #1.13#
SON DAKİKA: Carlos ve Patricio Mac Allister'den antrenörlere seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement