Dünya Kupası'nda görüntüleriyle tepki çeken Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda görüntüleriyle tepki çeken Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi

26.12.2022 13:22

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası final maçı sonrası sahaya giren ve verdiği görüntülerle alay konusu olan ünlü işletmeci Nusret Gökçe'yi takipten çıkardı.

Arjantin- Fransa maçı Nusret'e yaramadı... Messi ile arasında geçen olay nedeniyle dünya gündemine oturan Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın dostluğu olduğu bilinen Nusret'in arası açıldı. FIFA Başkanı Infantino, sosyal medya hesaplarından Nusret Gökçe'yi takipten çıktı. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en ünlü futbol turnuvasından men edilen Nusret'e gelen üst üste darbeler ünlü ismin moralini bir hayli bozdu.

İLK OLARAK TURNUVADAN MEN EDİLDİ

Dünya Kupası'yla verdiği pozlar çok tartışılan Nusret Gökçe ilk olarak 1914 yılından beri düzenlenen bir futbol turnuvası olan Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan men edildi. Bu hamlenin hemen ardından FIFA, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

BİR DARBE DE YAKIN ARKADAŞINDAN

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kişisel Instagram hesabından takip ettiği Nusret Gökçe'yi Dünya Kupası finali sonrası sergilediği görüntülerin ardından takipten çıktı. Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla buna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı; "FIFA Başkanı Gianni Infantino şu anda Instagram'da 303 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri Salt Bae idi. Artık değil. Takibi bıraktı."

YORUMLAR
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Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı kişiden darbe! Yakın dostum diyordu Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı kişiden darbe! Yakın dostum diyordu

Nusret Gökçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda görüntüleriyle tepki çeken Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda görüntüleriyle tepki çeken Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi - Son Dakika
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