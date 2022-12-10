Arjantinli taraftar sevinçten balkon canımı kırdı! Yanındaki kadının ilk tepkisi espri konusu oldu - Son Dakika
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Arjantinli taraftar sevinçten balkon canımı kırdı! Yanındaki kadının ilk tepkisi espri konusu oldu

10.12.2022 11:44

Arjantin'in Hollanda'yı eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği anları evinde televizyondan izleyen Arjantinli bir taraftarın, sevindiği esnada yaşadığı kaza sosyal medyada viral oldu. Zafer sonrası mutluluktan kendini kaybeden adam, çarptığı balkon camını kırarken, yanındaki kadının tepkisi dikkat çekti. Kadının adama hiçbir müdahalede bulunmadan önce balkondaki köpeği alarak içeri getirdiği anlar espri konusu oldu.

Dünya Kupası'nda Hollanda'yı seri penaltı atışları sonrası yenerek yarı finale yükselen Arjantin'de bir taraftarın sevinci sosyal medyada gündem oldu.

SEVİNCİN DOZUNU KAÇIRDI

Müthiş bir heyecana sahne olan çeyrek final maçında Arjantin'in gollerini Molina ve Messi(p) kaydederken, Hollanda, Weghorst'un attığı 2 golle dengeyi getirdiği maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda eşitlikle geçilirken seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi Arjantin kazandı ve yarı finale yükseldi. Arjantinliler büyük sevinç yaşarken, bir taraftar sevincin dozunu kaçırdı.

KADININ ÖNCELİĞİ KÖPEĞİ OLDU

Arjantin'in Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşayan taraftar, çarptığı balkon camını tuzla buz etti. Yaşanan olay sonrası adamın yanındaki kadının ilk tepkisi dikkat çekti. Adamın son durumuna bakmak yerine balkonda bulunan köpeğini içeri getiren kadın sosyal medyada espri konusu oldu.

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