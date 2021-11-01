Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular

Arjantin futbolu tam anlamıyla terör saldırısına maruz kaldı. NTV Spor'un aktardığı habere göre; Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu.
O an kameralara yansımasa da, sahadaki futbolcuların yaşadığı dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyor.
Saldırının, tribündeki gerginliği artması nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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