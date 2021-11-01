Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular

Arjantin 3. Lig'de Las Heras-Ferro Carril maçında sahaya silahla saldırı gerçekleşti. Carril Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Hocanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Arjantin futbolu tam anlamıyla terör saldırısına maruz kaldı. NTV Spor'un aktardığı habere göre; Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. O an kameralara yansımasa da, sahadaki futbolcuların yaşadığı dehşet olayın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyor. TRİBÜNDE GERİLİM ARTTI Saldırının, tribündeki gerginliği artması nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Ferro Carril Oeste Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Ayrımcılığa müsaade edilmedi

Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu

Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı

Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı

300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam