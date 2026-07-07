Arjantin, Mısır'ı Geriden Gelerek Yendi - Son Dakika
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Arjantin, Mısır'ı Geriden Gelerek Yendi

07.07.2026 21:45
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Arjantin, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Stat: Atlanta

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 73 Montiel), Romero (Dk. 90+5 Otamendi), Lisandro Martinez, Tagliafico (Dk. 66 Gonzalez), de Paul (Dk. 66 Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez (Dk. 90+5 Medina)

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Ashour (Dk. 46 Fathi), Attia, Lasheen (Dk.90+6 Zizo), Hassan (Dk. 74 Trezeguet), Muhammed Salah, Zico (Dk. 80 Marmoush)

Goller: Dk. 15 Ibrahim, Dk. 67 Zico (Mısır), Dk. 79 Romero, Dk. 83 Messi, Dk. 90+2 Enzo Fernandez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Shobeir, Dk. 90+4 Fathi, Dk. 90+8 Attia, Dk. 90+9 Hossam Hassan (teknik direktör) (Mısır)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Son şampiyon Arjantin'in yavaş bir tempoyla başladığı karşılaşmada, ilk 15 dakika içinde Attia'nın sağ taraftan yaptığı ortaların ilkinden yararlanamayan Mısır, ikincisinde Ibrahim ile skor üstünlüğünü yakaladı.

Orta sahada istediği tempo ve hızı yakalayamayan Arjantin, ilk yarının kalan bölümünde çok net pozisyonlar elde etse de kaleci Shobeir'in maça damga vuran kurtarışlarını geçemedi.

Messi'nin penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 26 yaşındaki Shobeir, Mac Allister ve Alvarez'in yakın mesafeden beraberlik denemelerini de etkisiz bıraktı.

15. dakikada Mısır 1-0 öne geçti. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Attia'nın ortasına iyi yükselen Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada Paredes'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Tagliafico, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada atışı kullanan Lionel Messi'nın vuruşunda, kaleci Shobeir soluna gelen topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada de Paul'ün sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Mac Allister kafayla vurdu, kaleci Shobeir yakın mesafede gole izin vermedi.

31. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına Messi geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, yan direğe çarpan top auta gitti.

39. dakikada de Paul'ün ceza alanının soluna gönderdiği topu Tagliafico bekletmeden içeri çıkardı. Alvarez'in vuruşunda kaleci Shobeir soluna giden topu son anda kornere çeldi.

Zico farkı ikiye çıkardı, Arjantin yakaladı

47. dakikada Messi'nin pasıyla ceza alanı önünde buluşan de Paul'ün sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan'ın içeriye çıkardığı topu Zico tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

79. dakikada Messi'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Shobeir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

82. dakikada son çizgiye inen Messi'nin çıkardığı topa Martinez kafayla vurdu, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Messi'nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Martinez'in vuruşunda Montiel'in kontrol edemediği meşin yuvarlak Messi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından sert şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-2.

90+2. dakikada Arjantin'in sağ kanattan hızlı gelişen atağında, Martinez'in arka direğe ortasında Enzo Fernandez kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 3-2.

Mısır'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Arjantin, çeyrek finale yükseldi. Arjantin, bu turda İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Messi atarken de kaçırırken de rekor kırdı

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.

Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.

Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.

Messi ayrıca aynı turnuva içinde iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

Kaynak: AA

Arjantin, Futbol, Mısır, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, Mısır'ı Geriden Gelerek Yendi - Son Dakika

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