Boca Juniors, 11 kırmızı kartın görüldüğü karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı - Son Dakika
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Boca Juniors, 11 kırmızı kartın görüldüğü karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı

07.11.2022 11:22

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya geldi. Maç bir hayli gergin geçerken, karşılaşmanın son anlarında ve uzatma bölümünde toplam 11 kırmızı kart çıktı. Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için Racing Club maçı 3-0 hükmen kazanmış oldu.

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Maçın hakemi Facundo Tello, 90+4 ile 120+10 dakikaları arasında 10 futbolcu ve Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra'ya kırmızı kart gösterdi.

MÜCADELE 10'AR KİŞİYİ 1-1 BİTTİ

Racing Club'ın 1-2 kazandığı karşılaşmada ilk golü 19'da Briasco attı ve Boca öne geçti. 22'de Rojas durumu eşitledi. Hakem 90+5'te Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 bitti.

KIRMIZI KART GÖSTERMEKTEN İMTİNA ETMEDİ

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar 6 Boca Juniors 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi. Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

TOPLAMDA 11 KEZ KIRMIZI KARTINA BAŞVURDU

Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra'ya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

BOCA HÜKMEN GALİP GELDİ

Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için Racing Club maçı 3-0 hükmen kazanmış oldu.

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SON DAKİKA: Boca Juniors, 11 kırmızı kartın görüldüğü karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı - Son Dakika
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