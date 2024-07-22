Arjantinli çift, Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arjantinli çift, Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi

Arjantin'in Nueva Chicago takımıyla Türkiye'nin Kocaelispor takımı taraftarları arasında başlayan dostluk sosyal medyada büyüyerek Arjantinli Aristimuno çiftini İzmit'e getirdi. Çift, Köfte Erkan'ı anmak için ailesini ziyaret etti, mezarlık ziyareti yaptı ve Kocaelispor taraftarlarıyla buluştu. Kocaelispor Kulüp Başkanı da çifti yalnız bırakmadı. Aristimuno çifti, bu dostluğu Arjantin'de herkese anlatacaklarını söyledi.

22.07.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı renklere sahip iki kulüp arasında sosyal medyada başlayan dostluk rüzgarı Arjantinli çifti İzmit'e getirdi. Nueva Chicago taraftarı Aristimonu çifti, İzmit'te Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

Arjantin'in yeşil-siyahlı takımı Nueva Chicago ile Türkiye'nin yeşil-siyahlı takımı Kocaelispor taraftarları arasında sosyal medya üzerinden başlayan dostluk rüzgarı, hafta sonu Arjantinli Ruben Aristimuno ve eşi Vanessa Aristimuno'yu İzmit'e getirdi. Kocaelispor camiasında geniş kesim tarafından sevilen ve geçtiğimiz günlerde maç sonu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 'Köfte Erkan' lakaplı taraftar Erkan Çakır'ı Arjantin tribünlerinde 'Köfte Erkan Yüreğimizde' yazılı pankartla anmıştı. Aristimuno Ailesi'nin Türkiye seyahatinde ilk durağı merhum Köfte Erkan'ın ailesi oldu. Arjantinli sporseverleri Erkan Çakır'ın babası İrfan Çakır ve ağabeyleri; İlhan ve Erhan Çakır evlerinde misafir etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada 'Köfte Erkan Kalbimizdesin' yazılı pankart bahçe duvarın asıldı. Çakır Ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti iletirken, bayrak üzerinde imzası olan tüm Arjantinlilere selam gönderdi. Arjantinli konuklar ve Çakır Ailesi ardından Topallar Köyü'nde mezarlık ziyareti yaparak Köfte Erkan için kabri başında dua etti. Ruben Aristimuno göz yaşlarına hakim olamadı.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da yalnız bırakmadı

Aile ziyaretinin ardından Köfte Erkan'ın arkadaşları kendilerini ziyarete gelen Aristimuno çifti için karşılama töreni yaptı. Coşkulu karşılama töreninde, Hodri Meydan'ın kurucu üyeleri, mevcut başkanı ve yönetimi ile çok sayıda Kocaelispor taraftarı yer aldı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul'un da katılmasıyla coşkulu kalabalık Kocaelispor ve Chicago için tezahüratlar yaptı. Başkan Durul, bu dostluğun son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti. Ruben Aristimuno başkan Durul'a Nueva Chicago takımıyla ilgili hediyeler takdim etti. Arjantinli konukların programında Kocaeli Stadyumu da yer aldı. Hodri Meydan Dernek Başkanı Yunus Emre Sönmez ve yöneticilerinin eşlik ettiği stadyum gezisinde Aristimuno çifti çimlerde tango yaptı. Kocaelispor Store ve Kocaelispor Sosyal Tesisleri'ni de gezen ve taraftarla buluşan Arjantinli çift, eylül ayında Arjantin'e iadeiziyaret için beklediklerini dile getirdi.

Aristimuno çifti: "Bu dostluğu, Arjantin'de herkese anlatacağız"

İzmit'te Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten Ruben Aristimuno ve eşi Vanesa Aristimuno çifti, "İzmit'te inanılmaz bir gün yaşadık. Doğrusu böylesi bir ilgiyi beklemiyorduk. İnanılmaz mutlu olduk. Bu dostluğu Arjantin'deki herkese anlatacağız. Kocaelisporlu taraftarları da en kısa zamanda Arjantin'e bekliyoruz. Bu yıl şampiyonluk yaşayacağınıza yürekten inanıyorum. Her şey dünyanın en güzel renkleri yeşil-siyah için" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Arjantin, Kocaeli, Türkiye, Chicago, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantinli çift, Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 17:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantinli çift, Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement