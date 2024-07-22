Arjantinli çift, Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi

Spor

Aynı renklere sahip iki kulüp arasında sosyal medyada başlayan dostluk rüzgarı Arjantinli çifti İzmit'e getirdi. Nueva Chicago taraftarı Aristimonu çifti, İzmit'te Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

Arjantin'in yeşil-siyahlı takımı Nueva Chicago ile Türkiye'nin yeşil-siyahlı takımı Kocaelispor taraftarları arasında sosyal medya üzerinden başlayan dostluk rüzgarı, hafta sonu Arjantinli Ruben Aristimuno ve eşi Vanessa Aristimuno'yu İzmit'e getirdi. Kocaelispor camiasında geniş kesim tarafından sevilen ve geçtiğimiz günlerde maç sonu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 'Köfte Erkan' lakaplı taraftar Erkan Çakır'ı Arjantin tribünlerinde 'Köfte Erkan Yüreğimizde' yazılı pankartla anmıştı. Aristimuno Ailesi'nin Türkiye seyahatinde ilk durağı merhum Köfte Erkan'ın ailesi oldu. Arjantinli sporseverleri Erkan Çakır'ın babası İrfan Çakır ve ağabeyleri; İlhan ve Erhan Çakır evlerinde misafir etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada 'Köfte Erkan Kalbimizdesin' yazılı pankart bahçe duvarın asıldı. Çakır Ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti iletirken, bayrak üzerinde imzası olan tüm Arjantinlilere selam gönderdi. Arjantinli konuklar ve Çakır Ailesi ardından Topallar Köyü'nde mezarlık ziyareti yaparak Köfte Erkan için kabri başında dua etti. Ruben Aristimuno göz yaşlarına hakim olamadı.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da yalnız bırakmadı

Aile ziyaretinin ardından Köfte Erkan'ın arkadaşları kendilerini ziyarete gelen Aristimuno çifti için karşılama töreni yaptı. Coşkulu karşılama töreninde, Hodri Meydan'ın kurucu üyeleri, mevcut başkanı ve yönetimi ile çok sayıda Kocaelispor taraftarı yer aldı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul'un da katılmasıyla coşkulu kalabalık Kocaelispor ve Chicago için tezahüratlar yaptı. Başkan Durul, bu dostluğun son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti. Ruben Aristimuno başkan Durul'a Nueva Chicago takımıyla ilgili hediyeler takdim etti. Arjantinli konukların programında Kocaeli Stadyumu da yer aldı. Hodri Meydan Dernek Başkanı Yunus Emre Sönmez ve yöneticilerinin eşlik ettiği stadyum gezisinde Aristimuno çifti çimlerde tango yaptı. Kocaelispor Store ve Kocaelispor Sosyal Tesisleri'ni de gezen ve taraftarla buluşan Arjantinli çift, eylül ayında Arjantin'e iadeiziyaret için beklediklerini dile getirdi.

Aristimuno çifti: "Bu dostluğu, Arjantin'de herkese anlatacağız"

İzmit'te Kocaelispor taraftarıyla unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten Ruben Aristimuno ve eşi Vanesa Aristimuno çifti, "İzmit'te inanılmaz bir gün yaşadık. Doğrusu böylesi bir ilgiyi beklemiyorduk. İnanılmaz mutlu olduk. Bu dostluğu Arjantin'deki herkese anlatacağız. Kocaelisporlu taraftarları da en kısa zamanda Arjantin'e bekliyoruz. Bu yıl şampiyonluk yaşayacağınıza yürekten inanıyorum. Her şey dünyanın en güzel renkleri yeşil-siyah için" dedi. - KOCAELİ