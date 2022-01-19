Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu

Trabzonspor- Giresunspor karşılaşmasına Hüseyin Türkmen damga vurdu. 32. dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Taktiksel düzende değişiklik yapıldı. Yeni transferler Yusuf Erdoğan ve Puchacz oyuna alındı. Hüseyin, yerini Puchacz'a bıraktı.
32. dakikada oyundan alınan Hüseyin, ilk maçına çıkan arkadaşının elini sıkmadan soyunma odasına koştu. Sarı kart gören Hüseyin, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Trabzonsporlu taraftarlar Hüseyin'e bu tavrı yüzünden sert tepki gösterdi.
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