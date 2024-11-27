Arkas Spor, Akkuş Belediyespor\'u Set Vermeden Yenerek Moral Buldu

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EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türşad'a 3-1 mağlup olarak 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Arkas Spor, hafta içi mesaisinde konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek moral buldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan 10'uncu hafta mücadelesinin ilk setini 25-12, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-17'lik skorlarla kazanan İzmir temsilcisi, rakibini set vermeden mağlup etti: 3-0. Bu sonuçla Arkas Spor, 9'uncu maçında 5'inci galibiyetini elde ederken, Akkuş Belediyespor 10'uncu maçında 8'inci yenilgisini aldı.