Arkas Spor, Akkuş Belediyespor'u Set Vermeden Yenerek Moral Buldu - Son Dakika
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Arkas Spor, Akkuş Belediyespor'u Set Vermeden Yenerek Moral Buldu

Arkas Spor, Akkuş Belediyespor\'u Set Vermeden Yenerek Moral Buldu

Arkas Spor, EFELER Ligi'nde Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Arkas, rakibini set vermeden galip geldi.

27.11.2024 20:48  Güncelleme: 20:49
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EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türşad'a 3-1 mağlup olarak 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Arkas Spor, hafta içi mesaisinde konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek moral buldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan 10'uncu hafta mücadelesinin ilk setini 25-12, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-17'lik skorlarla kazanan İzmir temsilcisi, rakibini set vermeden mağlup etti: 3-0. Bu sonuçla Arkas Spor, 9'uncu maçında 5'inci galibiyetini elde ederken, Akkuş Belediyespor 10'uncu maçında 8'inci yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Akkuş Belediyespor'u Set Vermeden Yenerek Moral Buldu - Son Dakika

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